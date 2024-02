Tennisser De Jong krijgt wildcard voor ABN AMRO Open

Jesper de Jong heeft een wildcard ontvangen voor het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland. De nummer 139 van de wereld gaat zijn debuut maken in Rotterdam. De 23-jarige De Jong neemt de wildcard over van de Serviër Hamad Medjedovic, die door ziekte niet kan deelnemen in Ahoy.

De Jong haalde begin dit jaar als qualifier de tweede ronde op de Australian Open. Hij verloor in Melbourne van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner.

Met de deelname van De Jong komt het aantal Nederlanders in het enkelspel op drie. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn ook van de partij.

Het toernooi begint op maandag 12 februari.