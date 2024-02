Windfoiler Van Opzeeland naar Spelen ondanks mislopen WK-titel

Windfoiler Luuc van Opzeeland gaat voor Nederland naar de Olympische Spelen komende zomer. De 24-jarige surfer werd bij het WK in Lanzarote derde in de olympische iQFoil-klasse en bleef daarmee concurrent Kiran Badloe voor.

Vorig jaar werd Van Opzeeland nog wereldkampioen. Badloe, die olympisch kampioen in de ‘oude’ RS:X-klasse is, had nog een kans op het olympische ticket als hij Van Opzeeland voor zou blijven in Lanzarote, maar dat lukte hem niet. Hij werd in de halve finale laatste en vergooide zo zijn laatste kans op kwalificatie.

In de finale werd Van Opzeeland derde achter de Pool Pawel Tarnowski en de Italiaanse winnaar Nicolo Renna.

Nederland mag één deelnemer afvaardigen naar Marseille, waar het zeilprogramma wordt gehouden van de Spelen van Parijs. Het startbewijs gaat naar degene met de beste resultaten tijdens het vorige WK, het WK op Lanzarote en de wereldbeker van Mallorca in april. De voorsprong voor Van Opzeeland is nu al groot genoeg, waardoor hij zeker is van deelname.

Sara Wennekes greep met een vierde plaats net naast een medaille in de iQFoil-klasse. De 27-jarige windsurfer had zich een dag eerder verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs door als enige Nederlandse de medal series te bereiken op het WK in Lanzarote. Daarmee besliste ze de onderlinge kwalificatiestrijd met Lilian de Geus in haar voordeel. Wennekes wist zich met een tweede plaats in de kwartfinale te plaatsen voor de halve finales. Daarin eindigde ze als derde en was uitgeschakeld omdat alleen de nummers 1 en 2 naar de finale gingen. De wereldtitel ging naar Sharon Kantor uit Israël.