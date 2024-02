Badmintonner Kweekel prolongeert titel op NK, primeur voor Mayer

Badmintonner Joran Kweekel heeft bij de NK in Almere zijn nationale titel geprolongeerd. De als tweede geplaatste Kweekel won in de finale in drie games van Aram Mahmoud: 21-13 22-24 21-10. Chloë Mayer veroverde voor het eerst in haar carrière de Nederlandse titel in het enkelspel. Ze versloeg Amy Tan in twee games: 26-24 21-13.

De titels in het dubbelspel gingen naar de koppels Imke van der Aar en Alyssa Tirtosentono en naar Andy Buijk en Ruben Jille. Van der Aar en Tirtosentono waren in de finale in twee games te sterk voor Kelly van Buiten en Kirsten de Wit (21-16 21-14). Buijk en Jille rekenden af met Ties van der Lecq en Brian Wassink: 21-13 21-12.

De titel in het gemengd dubbelspel ging naar Wassink en Jaymie Laurens. Zij versloegen Van der Lecq en Tirtosentono in drie games: 21-14 18-21 en 21-16.

Mark Caljouw en de koppels Debora Jille/Cheryl Seinen en Ruben Tabeling/Selena Piek deden niet mee aan de NK. Ze kwamen in actie op een toernooi in Thailand.