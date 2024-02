Basketballers Chicago Bulls rest van het seizoen zonder LaVine

De basketballers van Chicago Bulls kunnen tot het einde van het seizoen geen beroep meer doen op Zach LaVine. De tweevoudig All-Star in de NBA ondergaat volgende week een operatie aan zijn voet.

De 28-jarige LaVine, die sinds 2017 in Chicago speelt, miste dit seizoen al zeventien wedstrijden door de blessure. Naar verwachting staat hij vier tot zes maanden langs de kant.

De Bulls staan negende in de Eastern Conference. In 1998 werd de voormalig club van basketballegende Michael Jordan voor het laatst kampioen in de NBA.