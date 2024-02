Beune schaatst naar eerste wereldbekergoud op 1500 meter

Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Quebec voor het eerst de 1500 meter op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlands kampioene op deze afstand was bij afwezigheid van de ongenaakbare Miho Takagi uit Japan de beste met 1.55,50. Het zilver was voor de Chinese Mei Han en het brons voor Melissa Wijfje.

Beune dook ruim onder de tot dan toe beste tijd van 1.56,89 van landgenote Wijfje. Haar tijd was een evenaring van het baanrecord van de Canadese Ivanie Blondin. Die kwam in de slotrit net als de Amerikaanse Brittany Bowe niet aan de tijd van Beune.

Marijke Groenewoud beet zich ook stuk op de tijd van Beune. Ze werd verslagen door de Chinese Han die tot 1.56,39 kwam. Groenewoud werd vijfde met 1.57,27. Esther Kiel reed 1.59,36 en werd zestiende.

De eindzege in het wereldbekerklassement was al zeker voor Takagi. De Japanse won de eerdere vijf wedstrijden op de 1500 meter en sloeg de laatste wedstrijd in Quebec over. Ook Europees kampioene Antoinette Rijpma-de Jong was er niet bij. Ze koos ervoor te trainen voor de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary. Beune werd door haar zege derde in het eindklassement van de wereldbeker achter Takagi en Han.

Beune was tevreden over haar vorm. “Ik voel me heel machtig, ik denk dat er nog meer inzit”, keek ze bij de NOS vooruit naar de WK. “Ik heb meer controle over wat ik doe en heb best een goede race gereden.”

Voor de WK moet de schaatsster nog een belangrijke keuze maken. Ze heeft zich gekwalificeerd voor de 1500 meter en de 5000 meter en die afstanden worden op dezelfde dag gereden. “Ik moet daar nog over overleggen, maar als ik me hartstikke fit voel, denk ik dat ik ze allebei rijd.”