Bronzen medaille judoka Steenhuis op Grand Slam Parijs

Judoka Guusje Steenhuis heeft een bronzen plak overgehouden aan de Grand Slam in Parijs. Ze versloeg in de strijd om het eremetaal in de klasse tot 78 kilogram Inbar Lanir uit Israël met een ippon.

De 31-jarige Steenhuis reikte via groepswinst tot de halve finales in Parijs, maar daarin verloor ze van de Italiaanse Alice Bellandi.

Steenhuis was de enige judoka in de tienkoppige Nederlandse ploeg die een medaille behaalde op het toonaangevende toernooi in de stad, waar deze zomer de Olympische Spelen plaatsvinden.