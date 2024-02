Darter Van Gerwen overtuigend naar finale Masters

Darter Michael van Gerwen heeft zich overtuigend voor de finale van de Masters geplaatst. De drievoudig wereldkampioen gaf de Belg Dimitri Van den Bergh geen schijn van kans in de halve finales; hij won met 11-2 in legs.

Van Gerwen, die het toptoernooi in het Engelse Milton Keynes al vijf keer won, staat in de finale tegenover de Engelsman Stephen Bunting, die in de andere halve finale met 11-1 won van Nathan Aspinall.

Van Gerwen staat tot nog toe goed te werpen in de Masters. Hij rekende in de achtste finales eenvoudig af met titelverdediger Chris Dobey (10-4) en in de kwartfinales versloeg de Brabander Dave Chisnall met 10-4. De finale begint zondagavond om 22.10 uur.