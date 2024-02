Dokter voor derde keer op rij Nederlands kampioene vijfkamp

Atlete Sofie Dokter heeft voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel op de vijfkamp veroverd. De 21-jarige meerkampster uit Groningen kwam in het Omnisport van Apeldoorn tot een puntentotaal van 4553 punten. Dat was geen persoonlijk record, maar ze voldeed wel aan de kwalificatie-eis voor deelname aan de WK indooratletiek in Glasgow (1-3 maart).

Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, de beste twee meerkampsters van Nederland, ontbraken op de NK. Dokter had daardoor weinig te duchten van de concurrentie. Sophie Mulder won het zilver met 4291 punten, Myke van de Wiel behaalde het brons met 4127 punten.

Dokter opende haar vijfkamp met 8,39 seconden op de 60 meter horden. Daarna volgde 1,84 meter bij het hoogspringen, 13,22 meter bij het kogelstoten en 6,12 meter bij het verspringen. Op de afsluitende 800 meter liep ze 2.17,78.

Dokter eindigde vorig jaar op de EK indoor in Istanbul als vierde. Ze behaalde zilver op de zevenkamp bij de EK voor beloften (onder 23) en was ook present op de WK outdoor in Boedapest. Daar werd ze elfde op de zevenkamp.