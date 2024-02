Eindzege Ster van Bessèges voor Deen Pedersen

De Deense wielrenner Mads Pedersen heeft de Ster van Bessèges gewonnen, een rittenkoers in Zuid-Frankrijk. De renner van Lidl-Trek werd tweede in de afsluitende tijdrit over 10 kilometer met start en finish in Alès.

De slotrit werd gewonnen door de Fransman Kévin Vauquelin, die negen seconden sneller was dan Pedersen. De derde plaats was voor de Italiaan Alberto Bettiol, die ook derde werd in het eindklassement.

De Ster van Bessèges werd noodgedwongen een vierdaagse koers nadat de eerste etappe door boerenprotesten niet kon doorgaan.