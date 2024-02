Haarhuis droomt voorzichtig van winst Daviscup na twee zware dagen

Captain Paul Haarhuis droomt al heel voorzichtig van winst van de Daviscup na de zware ontmoeting met Zwitserland in Groningen. De Nederlandse tennissers kwamen zaterdagavond terug na een 2-1-achterstand, wonnen met 3-2 van de Zwitsers en plaatsten zich zodoende voor de derde keer voor de Daviscup Finals.

“Ik win liever met 3-0, want dat is voor mijn hart veel beter”, zei Haarhuis zaterdagavond laat. “Ik heb liever dat ze alles in twee setjes winnen en dat je na drie wedstrijden met 3-0 wegloopt. Al hoop ik dat we elke wedstrijd zo winnen, want dat zou betekenen dat we de Daviscup zouden winnen.”

Nederland heeft de Daviscup nog nooit gewonnen. In 2001 reikte Oranje tot de laatste vier van het landentoernooi, dat een flinke metamorfose heeft ondergaan. De huidige groep maakt er geen geheim van in te zetten op winst van het landentoernooi.

Tegen de Zwitsers haalde Botic van de Zandschulp het beslissende punt binnen. Hij won na het verlies van de eerste set alsnog in drie sets van Marc-Andrea Hüsler. Van de Zandschulp was twee punten verwijderd van een nederlaag.

“Er zitten ook goede kanten aan dit verhaal. Hierdoor was er een waanzinnige ontlading”, zei Haarhuis, die de vorige thuiswedstrijden veel overtuigender won met zijn ploeg. Vorig jaar werd het 4-0 tegen Slowakije en een jaar eerder werd Canada met dezelfde cijfers verslagen.

“Eigenlijk verliep het zoals ik verwachtte”, bekende Haarhuis. “We hebben in vijf wedstrijden acht tiebreaks en elf sets gespeeld. We hebben laten zien dat het heel dichtbij elkaar zat. Maar dat had ik al verwacht met de ene tegenstander die heel erg in vorm is en de ander die rond de veertigste plek heeft gestaan.”

Volgens Haarhuis neemt door de betere prestaties de druk op zijn enkelspelers Tallon Griekspoor en Van de Zandschulp ook toe. “Ze voelen de druk en dat ze dit voor de buitenwacht wel even moesten doen. Dat zorgt voor meer druk dan wanneer je bijvoorbeeld tegen Carlos Alcaraz moet spelen. Ik ben heel blij met hoe ze zich staande hebben gehouden. Voor hun ervaring was dit zeer goed. Of ze nou met de hakken over de sloot winnen of dik, dat maakt me niets uit. Dit was alleen maar geweldig voor het publiek en de sfeer.”

De groepsfase van de Daviscup Finals is in september. Daar kan Oranje zich plaatsen voor de knock-outfase, later dit jaar in Málaga.