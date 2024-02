Historische slalomzege voor Zwitser Yule in Chamonix

De Zwitserse skiër Daniel Yule heeft op sensationele wijze een slalom in het wereldbekercircuit op zijn naam geschreven. Hij werd in het Franse Chamonix de eerste skiër in de geschiedenis die na een dertigste plek na de eerste run alsnog de eindzege opeiste.

De 30-jarige Yule had zich als allerlaatste geplaatst voor de tweede run en begon vervolgens als eerste onder ideale omstandigheden. Die werden alsmaar slechter door smeltende sneeuw, waardoor de ene na de andere concurrent niet aan zijn eindtijd van 1.36,24 kwam.

Olympisch kampioen Clément Noël had na de eerste run de leiding, maar de Fransman werd uiteindelijk derde op 0,18 seconde. De Zwitser Loïc Meillard moest 0,16 seconde toegeven op Yule. Voor het eerst sinds 1978 werden op de slalom de eerste twee podiumplekken door Zwitsers bezet.