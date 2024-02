Lakers maken in New York einde aan zegereeks Knicks in NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van New York Knicks. De Lakers wonnen na een knappe comeback met 113-105 in Madison Square Garden. Vlak voor het ingaan van het laatste kwart stond het nog 86-78 voor de thuisploeg.

LeBron James, die terugkeerde na een lichte enkelblessure, nam 24 punten voor zijn rekening bij de Lakers. Austin Reaves was van waarde door in het laatste kwart voor 14 punten te tekenen voor de bezoekers.

De Knicks hadden negen wedstrijden op een rij gewonnen. Ze hadden voor het eerst sinds het seizoen 2012-2013 tien wedstrijden op een rij kunnen winnen.

New York Knicks staat vierde in de Eastern Conference. De Lakers zijn de nummer 9 van het westen.