McNulty wint Ronde van Valencia, slotrit na solo voor Barta

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty heeft de Ronde van Valencia gewonnen. De renner van UAE Team Emirates veroverde op de voorlaatste dag de leiderstrui en raakte die na een korte rit niet meer kwijt. Zijn landgenoot William Barta won de slotrit na een solo van zo’n 50 kilometer. De Italiaan Jonathan Milan won de sprint om de tweede plaats.

Voor de 28-jarige Barta van de Spaanse ploeg Movistar was het zijn eerste zege als wielerprof.

McNulty (25) had zaterdag een ingekorte bergetappe gewonnen door na een solo alleen aan te komen op de Alto del Miserat. Daar was de streep getrokken omdat eerder bij de finish, 15 kilometer verderop, een toeschouwer was overleden. Het bleek te gaan om oud-wielrenner Guillem Ramis, die als chauffeur werkzaam was bij de continentale wielerploeg Illes Balears-Arabay.

In het eindklassement had McNulty 14 seconden voorsprong op de Colombiaan Santiago Buitrago en 17 seconden op de Rus Aleksandr Vlasov.