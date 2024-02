Stolz wint opnieuw 500 meter in Quebec, bijrol Nederlanders

Schaatser Jordan Stolz heeft bij de wereldbeker in Quebec ook de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. De 19-jarige regerend wereldkampioen versloeg met een baanrecord van 34,36 Laurent Dubreuil uit Canada in een rechtstreeks duel. De Poolse sprinters Marek Kania en Piotr Michalski werden tweede en derde. Janno Botman werd elfde.

Botman eindigde een dag eerder als vijfde met 34,89. In zijn rit tegen voormalig olympisch kampioen Havard Lorentzen kon hij zich niet verbeteren. Na een valse start bleef hij in zijn tweede 500 meter steken op 35,07. Merijn Scheperkamp kon zich ook niet verbeteren ten opzichte van een dag eerder. Met 35,33 werd hij achttiende

Stolz dook 0,01 seconde onder het baanrecord van Dubreuil. De Canadees had met winst nog het wereldbekerklassement kunnen winnen, maar hij werd slechts vijfde met 34,81. De wereldbeker werd een prooi voor de Japanner Wataru Morishige. Die had aan de zesde plaats genoeg en heeft met 483 punten er duidelijk meer dan Dubreuil (466). Botman werd negende met 306 punten.

Jenning de Boo ontbrak op het ijs in Quebec. De Nederlands kampioen is ziek en is daardoor niet in actie gekomen. Stefan Westenbroek en Hein Otterspeer werden met respectievelijk 35,03 en 35,07 tweede en derde in de B-groep.