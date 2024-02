Synchroonzwemster Steenbeek als elfde naar WK-finale vrije kür

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft zich op de WK in Qatar als elfde geplaatst voor de finale van de solo vrije kür. De 19-jarige Steenbeek kwam in Doha tijdens de voorronde tot een score van 200,9729. De hoogste score was voor Vasiliki Alexandri uit Oostenrijk met 253,8625 punten.

De finale vrije kür met de top-12 van de voorronde is dinsdag.

Schoonspringster Else Praasterink kwalificeerde zich voor de halve finales op het onderdeel 10 metertoren. Praasterink behaalde met haar vijf sprongen een totaalscore van 286.90, goed voor de twaalfde plaats van de 46 deelnemers. De 20-jarige Nederlandse had haar klassering vooral te danken aan haar derde sprong die haar in die ronde ook een derde plaats opleverde.

Xuxi Chen was een klasse apart in de voorronde. De Chinese kreeg voor al haar vijf sprongen de beste score en eindigde met een totaal van 435.20 punten. De halve finales (top-18) zijn maandag, later op de dag gevolgd door de finale.