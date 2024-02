Tennisser Boeblik wint toernooi van Montpellier na comebacks

Tennisser Aleksandr Boeblik heeft het toernooi van Montpellier op zijn naam geschreven. De als tweede geplaatste Kazach versloeg in de finale in de Zuid-Franse stad Borna Coric uit Kroatië, de nummer 4 van de plaatsingslijst, in drie sets: 5-7 6-2 6-3.

De 26-jarige tennisser had een bye in de eerste ronde. Daarna verloor Boeblik in iedere partij die hij speelde de eerste set, maar wist die partijen toch te winnen. Hij is de eerste speler die een ATP-titel pakt nadat hij in iedere partij van het toernooi de eerste set verloor. Voor Boeblik is het de vierde ATP-titel. Hij won het toernooi in Montpellier eerder al in 2022.

Coric, die de finale had bereikt na een opgave van de Deen Holger Rune, zag na winst in de eerste set Boeblik in de tweede set de stand gelijktrekken. In de derde set kwam de Kazach een break voor, maar moest hij wel vier breakpoints van de Kroaat wegwerken. Na 2 uur en 18 minuten besliste hij de partij.