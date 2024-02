Titelverdediger Oranje begint WK waterpolo met nederlaag tegen VS

De waterpolosters zijn het WK in Qatar begonnen met een nederlaag. De regerend kampioen verloor met 10-8 van de Verenigde Staten, de huidige olympisch kampioen.

In januari veroverde de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis in eigen land nog de Europese titel. Afgelopen zomer was er in Japan het grote succes; het behalen van de wereldtitel.

Simone van de Kraats was de meest trefzekere speelster bij Oranje. Ze scoorde vier keer, waaronder de openingstreffer. Ze zette Nederland in de eerste periode ook 2-1 voor, maar de Amerikaanse grootmacht nam de wedstrijd daarna in handen door vier treffers op rij. Verenigde Staten wist in de rest van het duel de voorsprong vast te houden.