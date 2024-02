Basketballers City Thunder pas in extra tijd langs Raptors

Oklahoma City Thunder heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een moeizame overwinning geboekt op Toronto Raptors. De koploper in de westelijke divisie was pas na twee verlengingen de baas over de NBA-kampioen van 2019: 135-127.

Oklahoma had daarvoor in de reguliere speeltijd een achterstand van 23 punten moeten goedmaken. Dat deed de ploeg, die de koppositie deelt met Minnesota Timberwolves, mede dankzij Shai Gilgeous-Alexander die uitkwam op 23 punten en een persoonlijk record van 14 assists. De topschutter van zijn ploeg was Josh Giddey met 24 punten. Het betekende de derde opeenvolgende overwinning voor Oklahoma, de achtste in de laatste tien wedstrijden. Toronto daarentegen verkeert enigszins in crisis met slechts één overwinning in de laatste acht duels.

Minnesota behaalde eveneens de 35e overwinning van het seizoen door Houston Rockets met 111-90 te verslaan. Anthony Edwards was de topscorer bij de thuisploeg met 32 punten.