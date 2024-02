Formule 1-team Williams wil Albon en Sargeant iedere race in punten zien

Formule 1-team Williams heeft in New York de auto gepresenteerd, waarin de coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant komend seizoen gaan racen. De FW46 is overwegend blauw en volgens de renstal een “eigentijds eerbetoon” aan het rijke verleden van het Britse team in de Formule 1. De successen van Williams zijn uit de vorige eeuw en omvatten 114 grand-prixzeges en zeven wereldtitels.

Teambaas James Vowles verwacht veel van de nieuwe Williams. Hij rekent erop dat Albon en Sargeant iedere race kunnen meestrijden om de punten. Williams eindigde vorig jaar als zevende in het WK van de constructeurs. “We hebben de wereld laten zien dat de basis er is om vooruitgang te blijven boeken”, aldus Vowles.

Albon geldt als de kopman voor het nieuwe jaar. Hij scoorde vorig jaar in zijn eentje zo’n beetje alle punten voor Williams. Hij begint aan zijn derde jaar bij het Britse team en is in beeld om Lewis Hamilton in 2025 op te volgen bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde vorige week aan dat hij na dit seizoen vertrekt naar Ferrari.

“Er is hard gewerkt om de auto te verbeteren en we hebben ook de filosofie van de auto iets gewijzigd”, zei Albon bij de presentatie. “Het zal een aanpassing van mijn rijstijl vereisen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een verandering ten goede is.”