Handbalinternational Ten Velde naar Bundesligaclub Frisch Auf!

Handbalinternational Rutger ten Velde ziet zijn goede optreden op het afgelopen EK in Duitsland beloond met een transfer naar de Bundesliga. De linkerhoekspeler vertrekt deze zomer naar Frisch Auf! uit Göppingen. De club meldde op X de komst van Ten Velde, die op het EK bij de beste schutters van het toernooi behoorde. De Arnhemmer scoorde 45 keer en eindigde als vierde op de topscorerslijst.

Ten Velde maakt het seizoen af bij zijn huidige club TuS N-Lübbecke, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. “Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven de Bundesliga te willen halen. Ik heb er heel lang voor moeten vechten. Het is gelukt. Dat maakt me natuurlijk heel erg trots”, zegt Ten Velde op de vakwebsite Handbal Inside. Hij heeft voor twee jaar getekend bij Frisch Auf!. “Na een fijn gesprek waren we er snel uit. De trainer heeft zich goed in mij verdiept en denkt dat ik met mijn scorend vermogen, snelheid en karakter een aanvulling ben voor het team.”