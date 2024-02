Schoonspringster Praasterink elfde in WK-finale

Schoonspringster Else Praasterink is in de finale van de WK in Doha op het onderdeel 10 metertoren op de elfde plaats geëindigd. De 20-jarige Nederlandse had zich eerder op maandag al verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs.

Praasterink kwam in de finale na vijf sprongen tot een totaalscore van 271,10. De Chinese Hongchan Quan veroverde het goud met 436,25 punten.

Praasterink had zich voor de finale gekwalificeerd door als negende te eindigen in de halve eindstrijd, waarmee kwalificatie voor de Spelen van komende zomer een feit was. Daarvoor was een plaats bij de beste twaalf nodig.