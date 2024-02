Schoonspringster Praasterink naar WK-finale en Spelen

Schoonspringster Else Praasterink heeft zich bij de WK in Doha gekwalificeerd voor de finale op het onderdeel 10 metertoren. De geboren Zuid-Hollandse werd negende in de halve finales, de beste twaalf torenspringsters mogen terugkomen voor de strijd om de medailles.

Met haar prestatie verzekerde de 20-jarige Praasterink zich ook voor de Olympische Spelen van Parijs van komende zomer. Daarvoor was een plaats bij de beste twaalf nodig. De in het Amerikaanse Kentucky studerende springster was met haar vijf sprongen goed voor een totaalscore van 285,80.

De Chinese Xuxi Chen was net als in de voorronde de beste. Haar vijf sprongen leverden een totaalscore op van 421,85.