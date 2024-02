Shapovalov op voorlopige lijst kwalificatietoernooi ABN AMRO Open

Tennissers Denis Shapovalov, Marton Fucsovics en David Goffin staan op de voorlopige deelnemerslijst van het kwalificatietoernooi voor het ABN AMRO Open. In totaal staan er dertien namen op de voorlopige lijst. Het tennistoernooi in Rotterdam begint komende zaterdag.

Shapovalov bereikte de kwartfinale van het ABN Amro Open in 2019. De 24-jarige Canadees was een jaar later de nummer 10 van de wereld, maar is mede door blessureleed afgezakt naar de 114e positie op de wereldranglijst. Hij kwam in het verleden drie keer in actie in Rotterdam.

De 31-jarige Hongaar Fucsovics stond in 2021 in de finale, waarin hij verloor van de Rus Andrej Roeblev. De 33-jarige Belg Goffin drong in 2017 door tot de finale. De voormalige nummer 7 van de wereld verloor indertijd van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.