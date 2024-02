Stake F1 presenteert zwart-groene wagen voor Bottas en Zhou

Stake F1 Team, voorheen Alfa Romeo, heeft in Londen de wagen voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De zogenoemde C44 wijkt flink af van de grotendeels rode wagen van vorig seizoen. De wagen waarin Valtteri Bottas en Zhou Guanyu gaan rijden is zwart met felgroen.

“De nieuwe C44 voelt echt anders aan, zowel in uiterlijk en in wat we ervan kunnen verwachten”, zegt Bottas. “We moeten presteren als team en het uiterste uit het geheel halen, dat behoorlijk veel potentie heeft. Voor mij persoonlijk, aan de vooravond van mijn derde seizoen met het team, zijn de verwachtingen hoog. We moeten veel vooruitgang boeken ten opzichte van afgelopen seizoen dat eerlijk gezegd niet heeft gebracht wat we hadden gedacht. Dat moeten we rechtzetten en we moeten beter. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Het team nam afscheid van Alfa Romeo als sponsor na vorig seizoen, waarin het als negende eindigde met 16 WK-punten. Vanaf 2026 wordt de renstal overgenomen door Audi.

De C44 is voor het eerst in actie te zien op het circuit van Barcelona vrijdag. Daarna volgen er drie testdagen in Bahrein. Daar is op 2 maart de eerste race van het seizoen, de Grote Prijs van Bahrein.