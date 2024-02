Tennisser Medvedev meldt zich af voor ABN AMRO Open

Titelhouder Daniil Medvedev heeft zich afgemeld voor de vijftigste editie van het tennistoernooi van het ABN AMRO Open, dat zaterdag van start gaat. De Russische finalist van de Australian Open denkt niet voldoende hersteld te zijn van zijn inspanningen in Australië om opnieuw kans te maken om het toernooi in Rotterdam te kunnen winnen.

“Helaas moet ik mij terugtrekken voor Rotterdam”, laat Medvedev via de organisatie weten. “Na een ongelooflijk zwaar en lang toernooi in Australië is mijn lichaam (en vooral mijn rechtervoet) nog niet voldoende hersteld om te spelen en mijn titel te verdedigen. Ik speel graag in Rotterdam, heb een lange geschiedenis met het evenement en kijk ernaar uit om in 2025 terug te komen.”