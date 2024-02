Tennisster Hartono naar tweede ronde in Mumbai

Tennisster Arianne Hartono heeft de tweede ronde bereikt van de Mumbai Open, een WTA-toernooi in India. De 27-jarige Groningse, nummer 153 op de wereldranglijst, was in twee sets te sterk voor de Roemeense Irina Bara die vijf plaatsen lager gerangschikt is. De setstanden waren 6-4 en 6-4.

Hartono treft in de volgende ronde mogelijk een landgenote. Haar tegenstander komt uit de partij tussen Nederlands kampioene Suzan Lamens en de als vierde geplaatste Australische Arina Rodionova.

Hartono verloor vorige week in het Thaise Hua Hin in de eerste ronde van de Duitse Tatjana Maria, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.