Tweelingzussen De Brouwer vierde in finale WK synchroonzwemmen

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij het WK in Doha op de vierde plaats geëindigd in de finale van het duet technische uitvoering. De tweelingzussen noteerden een score van 251,8633 punten en dat was een hogere score dan de 251,5750 punten uit de voorronde.

Voor een medaille was die score niet toereikend. Het Spaanse koppel Alisa Ozhogina Ozhogin en Iris Tio Casas verdiende het brons met een score die ruim 6 punten hoger lag: 258,0333.

Het Chinese duo Liuyi en Qianyi Wang veroverde de wereldtitel met een score van 266,0484. Kate Shortman en Isabelle Thorpe uit Groot-Brittannië pakten het zilver met 259,5601 punten.