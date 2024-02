Wielrenner Bonnamour geschorst na afwijkingen biologisch paspoort

De internationale wielerunie UCI heeft de Franse wielrenner Franck Bonnamour in overeenstemming met de antidopingregels voorlopig geschorst voor onverklaarbare afwijkingen in zijn biologisch paspoort. De 28-jarige wielrenner kwam afgelopen maand nog uit voor zijn ploeg Decathlon AG2R La Mondiale in de Tour Down Under.

Zijn ploeg bevestigt op X de voorlopige schorsing van Bonnamour, maar wijst erop dat die is gebaseerd op controles die zijn uitgevoerd voordat de renner bij de ploeg kwam op 1 januari 2023. Het team laat weten dat de renner geschorst is zolang de UCI-procedure loopt. De UCI en de ploeg doen verder geen mededelingen over de schorsing.

Bonnamour viel op in de Ronde van Frankrijk van 2021, waarin hij namens de ploeg B&B Hotels veelvuldig in de aanval was. Hij werd toen verkozen tot meest strijdlustige renner.