Zware crash Italiaanse topskiester Goggia in training

De Italiaanse skiester Sofia Goggia is door een zware crash tijdens een training in Ponte di Legno zwaar geblesseerd geraakt. De specialiste op de afdaling heeft volgens lokale media haar rechteronderbeen gebroken en zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Italiaanse wintersportbond wilde dat nog niet bevestigen en zei dat er medisch onderzoek wordt uitgevoerd.

De 31-jarige Goggia is de olympisch kampioen op de afdaling van Pyeongchang 2018. Op de Winterspelen van Beijing in 2022 veroverde ze zilver op de discipline. Ze won in haar carrière vier keer de wereldbeker afdaling en leidt ook dit seizoen in dat klassement. In de algemene wereldbeker staat ze vijfde.

Zware crashes overschaduwen het alpineskiën dit seizoen. Onder anderen de Slowaakse Petra Vlhova, de Zwitserse Corinne Suter, de Noor Aleksander Aamodt Kilde en de Fransman Alexis Pinturault raakten ernstig geblesseerd.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin liep eind januari een knieblessure op door een val in Cortina d’Ampezzo, maar de leidster in de algemene wereldbeker bij de vrouwen lijkt haar seizoen binnenkort te kunnen hervatten.