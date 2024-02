Djokovic en Nadal naar nieuwe Kings Slam in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië introduceert dit jaar midden in het tennisseizoen een demonstratietoernooi, waar zes toptennissers hun opwachting maken. Het zijn niet de minsten, want met Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev en Holger Rune heeft de absolute wereldtop zich laten verleiden om in oktober mee te doen aan het zogeheten ‘Six Kings Slam’.

De timing van het toernooi is opvallend, want oktober is doorgaans een drukke maand voor de profs met dit jaar onder meer de masterstoernooien in Parijs en Shanghai.

Van de zes aangekondigde namen heeft alleen de Deen Rune nog geen grand slam gewonnen. De Serviër Djokovic is recordhouder met 24 grandslamtitels. Sinner won vorige maand de Australian Open.

Nadal werd geciteerd in het persbericht dat de Saudische tennisfederatie verspreidde. “Ik kijk er heel erg naar uit voor de eerste keer in Riyad te tennissen”, zei de 22-voudig grandslamkampioen. Het toernooi maakt deel uit van een cultureel en entertainmentfestival.