Hockeysters winnen in India ook van China: 3-1

De hockeysters van Oranje hebben hun zevende zege op rij in de Pro League binnen. Het team van bondscoach Paul van Ass rekende in Bhubaneswar (India) af met China: 3-1.

Zhong Jiaqi opende na negentien minuten de score voor China, maar de voorsprong hield niet lang stand. Freeke Moes maakte drie minuten later al gelijk via een geplaatst backhandschot. Weer drie minuten later maakte Marijn Veen er al 2-1 voor Nederland van. Ze werkte een pass van Maria Steensma achter de Chinese doelvrouw.

In de tweede helft was het opnieuw Moes die de ruimte vond voorin en hard uithaalde voor de 3-1. De Nederlandse ploeg kreeg in de hele wedstrijd niet een strafcorner.

China is op de komende Olympische Spelen in Parijs ook een van de tegenstanders van de regerend olympisch kampioen in de poulefase. Australië is vrijdag de volgende tegenstander.

De hockeysters spelen in totaal acht interlands in India. De wedstrijden in de Pro League passen in de voorbereiding op de Spelen. Van Ass liet Lidewij Welten uit de selectie. De 247-voudig international mist daardoor een vijfde olympische deelname. In 2008, 2012 en 2021 pakte ze goud met Oranje.