Onderzoek naar hoge salaris Franse olympische baas Estanguet

De Olympische Spelen in Parijs zijn vijf maanden voor aanvang verwikkeld in een nieuwe financiële rel. Voorzitter Tony Estanguet van het organisatiecomité zou veel meer dan het maximaal toegestane salaris hebben ontvangen. Het nationale financiële parket doet volgens het persbureau AFP onderzoek naar de beloning van de voormalig olympisch kampioen kanovaren.

Estanguet ontving volgens het Franse persbureau AFP tot 2020 een jaarlijkse vergoeding van 270.000 euro bruto en dat zou volgens de verengingsregels van het olympisch comité veel te hoog zijn. De financiële dienst die het onderzoek moet uitvoeren, wilde geen commentaar geven.

Het olympisch comité reageerde “met verbijstering” op het onderzoek naar de vergoeding van zijn voorzitter. De beloning voor Estanguet is volgens het comité destijds vastgesteld door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

Tegen de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs lopen al drie andere afzonderlijke financiële onderzoeken. Die gaan met name over vermoedens van vriendjespolitiek en verduistering van publieke middelen bij de gunning van contracten.