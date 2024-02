Ploegarts Quintana na dopingonderzoek Tour 2020 voor de rechter

De voormalige arts van de wielerploeg van de Colombiaan Nairo Quintana moet in september terechtstaan in Marseille. Fredy Alexander Gonzáles Torres wordt ervan verdacht Quintana tijdens de Tour de France van 2020 aan doping te helpen geholpen.

Quintana won in 2014 de Ronde van Italië en in 2016 de Ronde van Spanje. Hij eindigde in 2013 en 2015 als tweede in de Ronde van Frankrijk.

Drieënhalf jaar na die bewuste Tour hebben de Franse aanklagers hun onderzoek afgesloten naar Arkéa-Samsic, de ploeg waarvoor Quintana reed. “Er is besloten de Colombiaanse arts te vervolgen”, meldden de autoriteiten aan persbureau AFP. Hij wordt verdacht van “het bezit van een stof of methode die verboden is voor sportief gebruik zonder medische rechtvaardiging”, aldus de aanklagers.

Torres wordt ook beschuldigd van het toedienen van een verboden middel aan Quintana en zijn broer en teamgenoot Dayer Quintana. De arts riskeert een celstraf van vijf jaar en een boete van 75.000 euro.

De Franse justitie begon het onderzoek al tijdens de Tour van 2020 nadat verdachte middelen werden aangetroffen bij de medische begeleiders van Arkéa-Samsic. De renners werden ondervraagd, maar konden in koers blijven. Quintana eindigde als zeventiende.

De Colombiaan raakte wel in 2022 zijn zesde plaats in de Tour de France kwijt. Hij werd toen gediskwalificeerd omdat bij controles sporen van de verboden pijnstiller tramadol in zijn bloed werden aangetroffen.