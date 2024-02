Tennisster Suzan Lamens is gestrand in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Indiase Mumbai. Ze verloor in twee sets van de Australische Arina Rodionova: 2-6 5-7.

Rodionova, die als vierde is geplaatst, neemt het in de tweede ronde op tegen Arianne Hartono. De 27-jarige Groningse, nummer 153 op de wereldranglijst, won maandag in de eerste ronde van de Roemeense Irina Bara.