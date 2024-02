Visser en Klaver tonen vorm bij atletiekwedstrijd in Polen

Atlete Nadine Visser heeft bij de World Athletics Indoor Tour-wedstrijd in het Poolse Toruń de 60 meter horden gewonnen. Ze kwam tot een tijd van 7,80 en was daarmee 0,01 sneller dan de in eigen land lopende Pia Skrzyszowska. De Ierse Sarah Lavin klokte 7,92 en werd derde.

Lieke Klaver was de beste op de 500 meter met een tijd van 50,57. De Noorse Henriette Jæger was beduidend langzamer met 51,05.

Visser en Klaver zijn beiden al zeker van deelname aan de WK indoor, begin maart in Glasgow.

Tony van Diepen en Niels Laros werden respectievelijk vierde en zesde op de 800 meter. Van Diepen kwam tot 1.46,98, Laros tot 1.47,16. Daarmee voldeden ze niet aan de WK-limiet van 1.46. Menno Vloon werd tweede bij het polsstokhoogspringen met 5,75 meter.