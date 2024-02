Waterpolosters verslaan op WK Kazachstan met grote cijfers

De waterpolosters hebben hun eerste overwinning geboekt op het WK in Qatar. De regerend wereldkampioen was in de tweede groepswedstrijd met 27-4 veel te sterk voor Kazachstan. De periodestanden waren 6-0 4-1 8-3 9-0.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis begon zondag aan het WK met een 10-8-nederlaag tegen de Verenigde Staten, de huidige olympisch kampioen. Kazachstan, dat eerder Brazilië had verslagen na strafworpen, was duidelijk van een ander niveau.

Oranje had in de eerste periode al een geruststellende voorsprong te pakken (6-0) en zag Kazachstan pas in de tweede periode een treffer maken (4-1). Nederland voerde vervolgens de score verder op met respectievelijk acht en negen treffers in de laatste twee periodes.

Nederland sluit donderdag de groepsfase af met een wedstrijd tegen Brazilië. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 in de poule spelen in een kruisfinale voor een plek bij de laatste acht.