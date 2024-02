Geen olympisch ticket schoonspringduo Jansen-Van Duijn

Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn er op de WK zwemmen in Doha niet in geslaagd als synchroonduo olympische kwalificatie af te dwingen. Het koppel moest in de finale van de 3 meterplank in de top zeven eindigen voor een ticket naar Parijs. Jansen en Van Duijn eindigden na vijf sprongen op de elfde plaats. De WK in Qatar, waar China goud won, was voor het duo de laatste kans op olympische plaatsing.

Jansen (29) en Van Duijn (31) vertegenwoordigden Nederland op de Olympische Spelen van 2021 als individu. Jansen verraste in Tokio met een vijfde plaats op de 3 meterplank. Van Duijn eindigde als tiende op de 10 metertoren. In aanloop naar de Spelen van Parijs zette het koppel zijn zinnen op plaatsing als synchroonduo.

Het besluit werd ingegeven door de ernstige schouderblessure die Van Duijn jaren teisterde als gevolg van haar sprongen van tien meter hoogte. Na een operatie twee jaar geleden besloot ze de toren links te laten liggen. Jansen werd in 2022 moeder en richtte zich na haar bevalling enkel op het synchroonspringen.

Jansen en Van Duijn behoren al bijna tien jaar tot de internationale top. In 2019 veroverde Jansen de Europese titel op de 3 meterplank. Een jaar eerder werd Van Duijn Europees kampioen met sprongen vanaf de 10 metertoren.