Recordhouder Bopanna (43) meldt zich af voor ABN AMRO Open

Recordhouder Rohan Bopanna doet volgende week toch niet mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam, het grootste tennistoernooi van Nederland. De 43-jarige Indiër werd onlangs de nummer 1 van de wereld in het mannendubbelspel en vestigde daarmee een record als oudste lijstaanvoerder.

Bopanna won vorige maand op de Australian Open voor het eerst een grand slam in het mannendubbelspel. Dat deed hij samen met de Australiër Matthew Ebden, met wie hij ook in Ahoy zou deelnemen. Na zijn eindzege in Melbourne stonden er voor de veteraan veel festiviteiten gepland.

Het hoofdtoernooi van het ABN AMRO Open begint maandag.