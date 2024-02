Tennisster Arianne Hartono heeft de kwartfinales bereikt op de Mumbai Open, een klein WTA-toernooi in India. De 27-jarige Groningse, nummer 153 op de wereldranglijst, was in twee sets te sterk voor de als vierde geplaatste Australische Arina Rodionova, de nummer 97 van de wereld. De setstanden waren 6-4 en 6-4.

De volgende tegenstander van Hartono komt uit de partij tussen de Hongaarse Dalma Galfi (120e op de wereldranglijst) en de Japanse Moyuka Uchijima, die 31 plaatsen lager staat.