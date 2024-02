Tennisster Rus naar kwartfinales in Roemenië na zege op Cornet

Arantxa Rus heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi van Cluj. De beste tennisster van Nederland was in de tweede ronde in drie sets te sterk voor de Française Alizé Cornet. Het werd in bijna 3 uur 4-6 6-4 6-0.

In de eerste twee sets ging het gelijk op, maar nadat Rus in de derde set een vroege break had geforceerd was het verzet van de 34-jarige Cornet verbroken. De nummer 104 van de wereld pakte in de beslissende set nog maar elf punten.

De 33-jarige Rus is als eerste geplaatst in Roemenië. Ze is de nummer 45 van de wereld. Bij de laatste acht is de Russin Erika Andrejeva of Ana Bogdan uit Roemenië haar tegenstandster.