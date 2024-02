Tweede wereldtitel zwemster Van Rouwendaal in Doha

Na haar wereldtitel op de 10 kilometer heeft openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal tijdens de WK in Doha ook goud veroverd op de 5 kilometer.

Het is voor de 30-jarige Van Rouwendaal haar eerste wereldtitel op deze niet-olympische afstand. Na een spannende race in de haven van Doha klopte ze in de laatste meters de Australische Chelsea Gubecka in de eindsprint.

Van Rouwendaal bepaalde in de eerste twee van drie rondes samen met Katie Grimes uit de Verenigde Staten het straffe tempo. Kort na het ingaan van de laatste ronde ontsnapte Gubecka uit de kopgroep en nam een aanzienlijke voorsprong. Van Rouwendaal, Grimes en de Spaanse María de Valdés (zilver op de 10 km) zetten de achtervolging in op de 25-jarige Australische.

Van Rouwendaal sloop dichterbij en verwees Gubecka met een indrukwekkende eindsprint naar de tweede plaats. De olympisch kampioen van Rio 2016 tikte na 57.33,9 minuten aan. Gubecka pakte zilver op 1,1 seconde. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha veroverde op 2,9 seconden de bronzen medaille.

Voor Van Rouwendaal had het olympisch jaar 2024 niet beter kunnen beginnen. Afgelopen weekend moest ze op de 10 kilometer in de top 13 eindigen om een olympisch startbewijs te veroveren. De zwemster die in het Oost-Duitse Maagdenburg traint, voelde dat ze in topvorm verkeerde en ging voor niets minder dan de wereldtitel. Vier dagen later sloeg ze haar dubbelslag op de niet-olympische 5 kilometer.