Wielrenner Tolhoek geschorst na positieve dopingcontrole

Wielrenner Antwan Tolhoek is voorlopig geschorst. De internationale wielrenunie UCI meldt dat de 29-jarige Zeeuw positief is bevonden bij een dopingcontrole in november vorig jaar. Bij Tolhoek zijn verboden anabole androgene steroïden aangetroffen.

De renner heeft het recht een analyse van het B-monster te verzoeken. De dopingcontrole werd niet tijdens een koers uitgevoerd, maar daarbuiten.

Tolhoek reed tussen 2017 en 2021 voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Hij wist in 2019 een etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. In 2021 eindigde hij als tweede in Ruta del Sol. De afgelopen twee jaar fietste hij in dienst van Lidl-Trek. Dit seizoen komt hij uit voor het Portugese continentale team Sabgal.