BMX’er Kimmann begint olympisch jaar zonder coach

Olympisch BMX-kampioen Niek Kimmann begint zaterdag zonder coach aan het jaar waarin hij in Parijs zijn titel wil verdedigen. In het Nieuw-Zeelandse Rotorua is het eerste van drie raceweekenden om de wereldbeker gepland. Daarnaast telt het WK in mei nog mee voor kwalificatie voor de Spelen. Kimmann lijkt redelijk zeker van een ticket, maar een paar goede resultaten zouden elke twijfel al vroeg kunnen wegnemen.

Kimmann koos er kort voor de Spelen van Tokio voor om de vertrouwde omgeving van Papendal te verruilen voor een trainingsgroep onder leiding van de Brit Liam Phillips in Zwitserland. De succesvolle samenwerking kreeg een vervolg in Zuid-Frankrijk, maar tegenwoordig is Kimmann zijn eigen coach in Californië, waar hij is neergestreken. “Ik ben iemand die altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen”, legt hij uit op de site van de internationale wielrenunie UCI. “Daarom koos ik destijds voor Zwitserland en heb ik nu besloten mijn eigen trainingsschema’s te schrijven en alles zelf te doen. Ik realiseerde me dat ik iets nieuws moest doen om er motivatie uit te putten en me te focussen.”

De uit het Overijsselse Lutten afkomstige fietscrosser is benieuwd hoe zijn nieuwe aanpak uitpakt. “Toen ik voor Tokio naar Zwitserland verhuisde verklaarden mensen me gek en misschien doen ze dat nu wel weer. Maar ik wil altijd leren, ik zie dat als mijn voornaamste doel.”