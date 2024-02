Bondscoach shorttrackers wil fitte Schulting nu weer zien racen

Shorttrackster Suzanne Schulting maakt bij de wereldbekerwedstrijd in Dresden, bijna elf maanden na haar laatste optreden op de WK in Seoul, haar internationale rentree. Bondscoach Niels Kerstholt ziet een dag voor de races fysiek een heel goede Schulting. “En ze heeft er zeker zin in”, zegt hij vanuit Dresden.

De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Schulting sloeg de EK in januari nog over en sluit aan voor de laatste twee wereldbekerweekenden in Dresden en het Poolse Gdansk. Het hoofddoel van de 26-jarige Friezin zijn de WK shorttrack die van 15 tot en met 17 maart plaatsvinden in Rotterdam.

“Ze heeft echt een hoog niveau en de snelheid. Ze gaat hard en is fit”, kijkt de bondscoach vooruit. “Nu moeten we zien dat het tactisch bij elkaar komt, maar dat je zo goed bent is een belangrijke voorwaarde.”

Voor haar eerste races van het seizoen bouwt Kerstholt het stap voor stap op. Schulting start in Dresden op de 1500 meter en op een van de twee 1000 meters. “Dat zijn voor haar lekkere afstanden, die haar goed liggen. We laten haar ook niet alles rijden in de aflossingen, want dat levert toch mentale druk op.”

Schulting gaf bij de WK in Zuid-Korea in maart vorig jaar in tranen aan dat het lichaam leeg was. Ze had daarvoor nog wel individueel goud op de 1500 meter en zilver op de 500 meter gewonnen en ook de wereldtitels met de aflossingsploegen. Maar een slopend jaar, met interne wissels binnen de Nederlandse ploeg én de druk om alles te willen winnen, leek haar te veel geworden. Daarnaast was ze ook nog eens besmet geraakt met het CMV-virus, zoals Schulting het zelf omschreef, “het broertje van Pfeiffer”.

Voor Kerstholt is bij de rentree niet van belang dat Schulting meteen in de prijzen rijdt. “Als ze punten haalt voor de wereldbekerranking, zodat ze op de WK een betere loting heeft, is dat handig. Maar het heeft geen prioriteit. Het gaat vooral om wedstrijdsituaties en wedstrijdspanning die je niet in de training krijgt. Hoe hun je een tegenstander makkelijk voorbij, binnendoor of buitenom?”, noemt hij als voorbeeld. “En hoe gaan de wissels met Canadezen en Zuid-Koreanen erbij in de relay.”

De rentree van de succesvolste shorttrackster van Nederland is volgens Kerstholt geslaagd als ze voelt dat het weer haar ‘ding’ is. “Als we de messen goed hebben geslepen, als ze het gevoel heeft gekregen; ik kan dit, ik kan winnen. Ze hoeft niet daadwerkelijk te winnen, als ze het vertrouwen maar krijgt dat het kan.”