Feyenoorder Timber met zware hersenschudding van het veld

Quinten Timber heeft vermoedelijk een zware hersenschudding opgelopen in de slotfase van kwartfinale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en AZ (2-0). De middenvelder kreeg een bal hard tegen zijn hoofd en moest met een brancard van het veld.

“Gelukkig was hij bij kennis”, zei trainer Arne Slot. “Maar hij wist niet meer wat de uitslag van de wedstrijd was. Het lijkt er op dat hij een zware hersenschudding heeft. Dat is zeker niet fijn, maar ik dacht even dat het misschien nog ernstiger was.”

Gernot Trauner viel al na een half uur uit tegen AZ. “Hij heeft een hamstringblessure”, zei Slot. “We moeten even afwachten hoe ernstig het is.”