Medaillewinnaars Parijs 2024 krijgen stukje Eiffeltoren

Medaillewinnaars bij de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Parijs gaan naar huis met een stukje van de Eiffeltoren. De organisatie van de Spelen van 2024 onthulde de medailles, die allen een stukje ijzer van het iconische Parijse monument bevatten. In totaal zijn er 5084 medailles.

Het idee was om de Spelen te verbinden met symbolen van Frankrijk, legde Thierry Reboul, de creatief directeur van Paris 2024, uit. “Het absolute symbool van Parijs en Frankrijk is de Eiffeltoren”, zei hij. “Dit is de kans voor atleten om een stukje van Parijs mee naar huis te nemen.”

De medailles zijn ontworpen door de juwelier Chaumet. In de medailles van goud, zilver of brons zit een zeshoekig plaatje van 18 gram dat de contouren van Frankrijk representeert. Dat is gemaakt van delen van de Eiffeltoren die bij restauraties in de afgelopen jaren waren opgeslagen op een geheim gehouden locatie.

Op de andere kant van de olympische medaille is de Griekse godin van de overwinning Nikè te zien, die voorwaarts gaat met de Akropolis van Athene aan de ene kant en de Eiffeltoren aan de andere.

De achterkant van de paralympische medaille heeft een afbeelding van de Eiffeltoren gezien van onderaf en is bedrukt met Parijs 2024 in braille, een hommage aan de Fransman Louis Braille, de uitvinder van het reliëfschrift voor blinden en slechtzienden.