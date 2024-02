Opleving Nederlands zwemmen moet tot zeldzaam WK-goud leiden

De Nederlandse zwemmers zijn terug in de wereldtop en dat moet in Doha leiden tot de eerste gouden WK-medaille bij de mannen sinds 1998. Schoolslagspecialist Arno Kamminga gaat vanaf zondag zelfs voor twee wereldtitels in dit olympische jaar. “Die kans krijg je niet vaak. Ik heb de afgelopen weken kei- en keihard getraind voor deze droom”, zegt de winnaar van twee keer olympisch zilver in 2021.

Ook trainingsmaat Caspar Corbeau (22), die vorig jaar op de WK vijfde werd op de 200 meter schoolslag, moet van trainer Mark Faber geloven in een medaille. “Mark heeft dat bij ons allemaal de afgelopen maanden in ons hoofd proberen te krijgen. En als je kijkt naar onze resultaten van de afgelopen maanden, hebben we inderdaad een uitgelezen kans op een podiumplek”, meent de geboren Amerikaan, die samen met Kamminga, Kenzo Simons en Tes Schouten onder Faber traint.

In het Japanse Fukuoka pakte de Nederlandse zwemploeg vorig jaar drie WK-medailles: Kamminga won zilver op de 100 meter schoolslag, brons was er voor Schouten (200 school) en Marrit Steenbergen (100 vrij).

Faber, naar wie een onderzoek loopt naar ongepast gedrag, rekent nu op meer. Onder meer doordat met olympisch kampioen Zac Stubblety-Cook en wereldkampioen Qin Haiyang twee favorieten op de 200 school ontbreken. Verschillende andere toppers kiezen ook voor een andere voorbereiding op de Spelen. Zo is Nyls Korstanje, de nummer 5 van vorig jaar, ineens een titelkandidaat op de 100 meter vlinderslag doordat de gehele top 4 van Fukuoka er niet is.

Toch telt een wereldtitel in Doha niet minder mee, zei medaillekandidate Steenbergen. Daar sloot Kamminga zich bij aan. “Ook ik wil in Parijs op mijn best zijn, maar dat betekent niet dat ik nu niet hard kan zwemmen. Mijn zilveren plakken op de afgelopen twee WK’s waren al vrij uniek, maar ik ga nu niet zwemmen voor zilver”, aldus de Katwijker, die 26 jaar na Marcel Wouda de tweede Nederlandse wereldkampioen op de langebaan wil worden. Bij de vrouwen pakte Ranomi Kromowidjojo in 2013 de laatste Nederlandse wereldtitel.

Schouten (23) kan volgens Faber ook rekenen op eremetaal. “Ze wint op de WK’s en EK’s sinds december 2022 steeds een medaille. Ze is continu aan het leveren. Automatische medailles zijn er niet, maar ze heeft een hele goede kans omdat ze zo stabiel geworden is.” Daar wil de zwemster zelf nog niet te veel op vooruitlopen. “Ik hoop persoonlijke records te zwemmen en ik heb eigenlijk geen gevoel dat dat niet goed gaat komen. Wat daar dan uitkomt, zal dan blijken.”