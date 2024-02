Pedersen al toe aan derde zege in prille wielerjaar

In het nog jonge wielerjaar heeft de Deen Mads Pedersen al drie overwinningen op zak. De 28-jarige renner van Lidl-Trek won de proloog van de Ronde van de Provence, een tijdrit over een kleine vijf kilometer in Marseille.

De oud-wereldkampioen was in de Zuid-Franse havenstad zes seconden sneller dan zijn Zweedse ploeggenoot Jakob Söderqvist. De Brit Samuel Watson gaf elf seconden toe en werd derde. Beste Nederlander was David Dekker op de veertiende plaats. Pedersen won dit jaar al een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges.

De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag.