Skiester Shiffrin heeft langer nodig voor herstel

Skiester Mikaela Shiffrin komt nog niet in actie bij de wereldbekerwedstrijden in Soldeu in Andorra dit weekend. De Amerikaanse veelwinnaar crashte op 26 januari bij de afdaling in Cortina d’Ampezzo en liep daarbij een knieblessure op.

De 28-jarige skiester, die recordhouder is met 95 wereldbekeroverwinningen, heeft last van een verstuiking van de kniebanden en liet weten dat haar knie nieuwe wedstrijden nog niet aankan. “Ik heb nog wat meer tijd nodig om te herstellen en weer in conditie te komen”, meldde Shiffrin via Instagram. “Zoals ik eerder heb gemeld, was er geen grote schade aan de banden en de knie. Mijn hele been kreeg een flinke klap toen ik crashte en ik heb het een en ander verrekt wat nog voor pijn zorgt. Maar het wordt elke dag beter.”

Shiffrin zei dat ze geduldig moet zijn. “Ik wil dit nog langer doen en moet ervoor zorgen dat mijn knie weer sterk is en dat ik weer in staat ben om met kracht te skiën als ik bij het startpoortje sta.”

De skiester steunde de mening van haar eveneens geblesseerde partner Aleksander Aamodt Kilde, die opriep voor betere raceschema’s om atleten te beschermen tegen blessures. “Het is echt te veel”, zei Shiffrin. “Ik geloof echt dat vermoeidheid op dit punt in het seizoen een rol speelt in de vele blessure die we recentelijk hebben gezien, inclusief die van mij.”