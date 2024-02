Cavendish boekt in Colombia eerste seizoenszege

Wielrenner Mark Cavendish heeft zijn eerste overwinning in zijn laatste seizoen als prof geboekt. De 38-jarige Brit won de vierde etappe van de Ronde van Colombia. In de sprint in de straten van Zipaquirá bleef Cavendish de Colombianen Fernando Gaviria en Nelson Andrés Soto voor.

Na een sterke lead-out van Astana-ploeggenoot Michael Mørkøv maakte Cavendish het na een rit van bijna 182 kilometer af. Zijn laatste zege dateerde van 28 mei 2023 toen hij de slotetappe van de Ronde van Italië won.

Dinsdag kwam Cavendish in Colombia nog tekort in de sprint van de eerste etappe. Hij werd in Duitama derde achter Gaviria en Davide Persico.

Cavendish besloot eind vorig jaar nog een jaar aan zijn carrière toe te voegen. In zijn afscheidsjaar hoopt hij met een 35e ritzege alleen recordhouder te worden in de Tour de France.